طائرة روسية بدون طيار تحقق رقماً قياسياً عالمياً

حطمت طائرة روسية بدون طيار رقماً قياسياً في التحليق لأطول مدة ممكنة في أجواء عادية.

وتمكنت هذه الطائرة التي تحلق بدون طيار (درون) والتي تعود ملكيتها لشركة “NELK” الروسية من التحليق لمدة ثلاث ساعات وعشر دقائق. جرى هذا الاختبار في مدينة تشرنوغولوفكا.

وقد تم استخدام طريقة التحكم الآلي في الطائرة خلال الاختبار، وتبلغ كتلة الدرون 12 كيلوغراما وتصل حمولتها إلى 0.5 كيلوغرام.

ويشار إلى أن الرقم القياسي لأطول مدة طيران للدرون في المختبر يعود إلى الطائرة الكندية “أنجاري” التي حلقت مدة ثلاث ساعات وثلاث وأربعين دقيقة. ويقول الخبراء إن الدرون الروسية لو حلقت في الأجواء التي حلقت فيها الطائرة الكندية لتمكنت من تحطيم هذا الرقم والتحليق أكثر من أربع ساعات.

المصدر: lenta.ru