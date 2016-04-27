رئيس قسم طب المسنين: عدد المسنين فى مصر 20 مليون عام 2050

نظم قسم طب وصحة المسنين وكبار الأعمار بطب عين شمس مؤتمرا مصغرا لمناقشة البنود الخاصة بالمحور الصحى والخدمات الصحية المراد تقديمها للمسنين والحقوق والتشريعات الصحية التى تضمن لهم حقوقهم، لتقديم رعاية صحية متكاملة لكبار السن فى مصر

تقول الدكتورة هبة سويد رئيس قسم طب وصحة المسنين وكبار الأعمار بجامعة عين شمس، إننا اجتماعنا اليوم مع خبراء فى مجال خدمات المسنين بهدف وضع إطار الخدمات الصحية التى تقدم للمسنين فى مصر ونأمل فى التواصل مع وزارة الصحة ووزارة الشئون لضمان تنفيذ وتفعيل الحقوق الصحية للمسنين.

وتضيف: يبلغ عدد المسنين حاليًا فى مصر ما يقرب من 7 ملايين، ومع الوقت وتحديدًا عام2050 سيبلغ عدد كبار السن ما يقرب من 20 مليون مسن فى مصر، وهذا الرقم كبير ولابد من الاستعداد له من الآن بعمل وحدات صحية متكاملة ونسعى إلى أن نصل لمرحلة الشيخوخة النشطة وذلك عن طريق تغيير الفكر المجتمعى والذى يعتمد فى تعامله مع بالتعامل مع كبار السن على أن دورهم قد انتهى فى المجتمع ولابد أن يلزموا الفراش وهذا خطأ كبير.

وتتابع: نعمل حاليًا على خلق رجل أو امرأة من كبار السن نشطين ولهم دور فعال فى المجتمع مع تقديم خدمة وقائية صحية وعلاجية لهم، ومن أكثر المشكلات التى تقف عقبة أمامنا الآن هى عدم وجود رعاية ممتدة لكبار السن لأن مريض الشيخوخة يحتاج إلى رعاية مطولة له.

وتشير الدكتورة هبة إلى أن مستشفيات وزارة الصحة بدأت فى تحديد غرف للرعاية الممتدة داخل مستشفياتها والتأمين الصحى بدأ يضع المسنين على خريطة عملهم وهو ما شجعنا على التعاون والوصول لأهدافنا وهى رعاية صحية متكاملة لكبار السن.

وعن مشاكل المسنين فى مصر، تقول الدكتورة هبة سويد، "وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن كلمة مسن تطلق لكل من هو أعلى من 60 عاما، ونستطيع تقسيم مشاكل المسنين إلى:

>مشاكل صحية

>العلاج فى مصر مكلف وليس متوفرًا بالقدر الكافى، وهناك بعض الأماكن تفتقد للرعاية الصحية، ويصعب على المسن الانتقال إلى مكان آخر يتوفر فيه الرعاية الكافية.

>مشاكل اجتماعية

>يترك الأبناء المسن فى منزل بمفرده بسبب الحياة والجرى وراء لقمة العيش وتكوين الأسرة، وساعد فى انتشار المشكلات الاجتماعية هو تخلى بعض العديد من الأسر عن فكرة بيت العائلة الذى كان الآب يكونه حتى يتزوج فيه الأبناء ويكونوا بجواره دائمًا وهو ما نتج عنه عدد كبير من كبار السن يعيشون بمفردهم.

>مشاكل مادية

>فالمسن يفقد عمله الذى كان يكتسب منه الأموال بسبب سن المعاش وما ينتج عنه قلة دخله لأن المعاش أقل فى الأموال من المرتب، وبعض المسنين من الأعمال الحرة لا يوجد لهم معاش.

حضر مؤتمر اليوم الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسى ورئيس جمعية الزهايمر بمصر، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين فى طب المسنين وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى عميد كلية طب جامعة عين شمس.

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