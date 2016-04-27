أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بعد أبحاث استمرت 20 عامًا.. اكتشاف أول علاج لمرض ضمور العضلات

Google+ Print
بعد أبحاث استمرت 20 عامًا.. اكتشاف أول علاج لمرض ضمور العضلات بعد أبحاث استمرت 20 عامًا.. اكتشاف أول علاج لمرض ضمور العضلات
"ضمور العضلات" من الأمراض الوراثية المنتشرة فى ، ومنذ ظهوره لم يستطع العلماء تحديد علاج له، ويظل الطفل يعانى من هذا الضمور حتى وفاته.

ومع التطور والتقدم التكنولوجى فى البحث العلمى استطاع العلماء اكتشاف الجين المسبب للمرض وإجراء الدراسات عليه حتى توصلوا للدواء الذى يعمل على علاج هؤلاء الأطفال ليعيشوا حياتهم بصورة طبيعية، وفقًا لما أكده الدكتور تامر عمارة، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس.

ويوضح قائلاً: "ضمور العضلات من الأمراض الوراثية التى وقف العلم والطب عاجزًا أمام الأطفال المصابين به، ولم يظهر له علاج من قبل رغم أنه منتشر فى مصر منذ فترة طويلة، ولكن حاليًا تم إثبات فاعلية العلاج الجديد بعد دراسة تمت على 30 طفلاً لمدة 20 سنة، وقسموا الأطفال إلى مجموعتين الأولى أخذوا الدواء الجديد، والثانية تم علاجهم بالطرق التقليدية، وكانت النتيجة المجموعة الأولى لا يزالوا يسيرون على أقدامهم حتى الآن، أما المجموعة الثانية توفوا وهى النتيجة الطبيعية للمصابين بهذا المرض".

ويضيف: "الدواء مركب يعمل على الجين المسبب للمرض، ولأنه أثبت نجاحه بدأ العمل به فى عدد كبير من الدول الأوروبية، وهناك محاولات كثيرة حتى تحصل عليه مصر وننقذ به أطفالنا".

ويذكر الدكتور "تامر عمارة" أن مرض ضمور العضلات يصيب الأطفال من عمر 3 سنوات وهو منتشر بين الأولاد أكثر من الفتيات، ويستمر المرض معهم حتى يتوفى الفرد فى عمر مبكر، وهو عبارة عن مجموعة من الأمراض الجينية ويتسم هذا المرض بفقدان الأنسجة العضلية والتراجع والضعف فى عضلات الهيكل العظمى التى تتحكم فى الحركة.


>مأساة طالب بسوهاج يعانى ضمور العضلات ولا يتحرك ويبكى من شدة الألم.. محمود "مش لاقى حد يعالجى ونفسى ألعب مع أصحابى وعايز كرسى كهربائى متحرك".. ووالدة الطالب: "ابنى بيروح الامتحانات على كرسى قديم"
>
>استجابة لـ"اليوم السابع"..محافظ سوهاج يقرر علاج طالب يعانى ضمورا بالعضلات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم