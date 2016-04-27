محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية القطري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في قصر الشاطئ الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بوزير الخارجية القطري وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات والروابط الأخوية بينهما.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون والتنسيق حولها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى التشاور حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا وتبادل وجهات النظر بشأنها.