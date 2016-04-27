كهربا: لا توجد خلافات مع ماكليش.. هو يتعامل معي بشكل رائع

نفى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وجود أي خلافات بينه وبين المدير الفني للفريق الأبيض أليكس ماكليش.

وكان كهربا قد خرج مستبدلا في مباراة حرس الحدود واتجه نحو ماكليش لمصافحته إلا أن الأخير قام بنهره دون النظر إليه بوضع يده على ظهر لاعبه بشكل متكرر سريعا.

وأكد لاعب منتخب مصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن ماكليش لم يلاحظ مصافحته. (طالع التفاصيل)

وتحدث كهربا يوم الأربعاء قائلا:"علاقتي جيدة للغاية بماكليش هو يتعامل معي بشكل رائع".

وواصل مشيدا بالمدرب الأسكتلندي"ماكليش يعرف كيف يجعل كل لاعب يقدم أقصى ما عنده من أجل مصلحة الفريق ككل من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ على آمالنا في الظفر بلقب الدوري".

وأتم"لا توجد أي خلافات بيننا مطلقا كما يردد البعض من أجل هز ثقة الفريق".