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عودة عمر جابر.. وتأكد غياب الشناوي ودويدار أمام الشرطة

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عودة عمر جابر.. وتأكد غياب الشناوي ودويدار أمام الشرطة عودة عمر جابر.. وتأكد غياب الشناوي ودويدار أمام الشرطة

عاد عمر جابر مدافع الزمالك لتدريبات فريقه الجماعية استعدادا لمواجهة الأبيض أمام اتحاد الشرطة في كأس .

عمر جابر كان قد تعرض للإصابة أمام الداخلية في الدوري منذ أسبوعين قبل أن يعود لتدريبات الزمالك اليوم الأربعاء.

حصل أحمد حمودي لاعب الزمالك على راحة من تدريبات الفريق يوم الأربعاء بإذن من الجهاز الفني بعد تعرضه لوعكة صحية أمس الثلاثاء.

وكان حمودي قد غاب عن مباراة حرس الحدود يوم الثلاثاء بعد شعوره بوعكة صحية قبل انطلاق المباراة مباشرة.

ومن المنتظر أن يعود حمودي للتدريبات يوم الخميس على أن يكون جاهزا لمواجهة الشرطة في كأس مصر يوم الجمعة.

من ناحية أخرى تأكد غياب أحمد الشناوي وأحمد دويدار عن مباراة الشرطة في ظل استمرار الإصابات التي تعرض الثنائي لها أمام بجاية.

وغاب الثنائي عن مباراة الحدود يوم الثلاثاء.

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