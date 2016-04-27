36 فريقا مصريا يشاركون في دوري شيبسي لأبطال كرة الشارع

دوري أبطال أوروبا يقدم للجميع لحظات المتعة والتشجيع والتحدي. لهذا الحرص كان كبيرا لنقل الأجواء من جانب شيبسي إثر الانضمام للشركات الراعية للمسابقة الأشهر على مستوى الأندية في العالم.

مع شيبسي كرة القدم ستأتي لعدد كبير من محافظات مصر في الصعيد والدلتا والقاهرة مع بطولة "دوري شيبسي لأبطال كرة الشارع" بالتعاون مع مؤسسة نفس الرائدة في مجال كرة الشارع.

وتهدف البطولة إلى دمج ومشاركة أطفال الشوارع في نشاط رياضي كروي وخاصة وان كرة الشارع من النشاطات التي يتم ممارستها في مصر علي نطاق كبير.

وجاء إطلاق البطولة للحفاظ على هؤلاء الاطفال من خلال تقليل نسب تعرضهم لخطر الإدمان وغيره من الأخطار المحيطة، فضلا عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية لهم والتي تهدف إلى صقل مواهبهم وتوعيتهم.

وتقام البطولة على نطاق كبير من محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة وقد بلغت الفرق المشاركة إلى ٣٦ فريقا يتنافسون في البطولة في جو مليء بالتشجيع والمتعة والإثارة.

ويتم الإعلان عن مواعيد المباريات من خلال الشاشات الموجودة في مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

بطولة دوري شيبسي لأبطال كرة الشارع لا تهدف فقط إلى تنظيم مباريات للفرق المشاركة بل تتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك حيث تتباري وتتنافس الفرق المختلفة حتي الوصول للنهائي في جلاسكو بإسكتلندا في يوليو ٢٠١٦.