كرة يد – الزمالك يستعير حارس هليوبوليس في السوبر الإفريقي

اتفق الزمالك مع نادي هليوبوليس على استعارة حارس مرمى فريق كرة اليد هادي رفعت لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي.

ويلعب الزمالك مع الترجي في المغرب يوم الرابع من مايو المقبل في كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية.

وقال حمادة الروبي المدرب المساعد للزمالك لـFilGoal.com: "اتفقنا مع هليوبوليس على استعارة هادي رفعت خلال المباراة، على أن يلعب معهم في بطولة إفريقيا".

وأضاف "اكتفى الجهاز الفني بالتعاقد مع رفعت فقط في ظل صعوبة استعارة يحيى الدرع من هليوبوليس لأنه سيخوض بطولة إفريقيا أبطال الكأس مع فريقه".

ويضم مركز حراسة المرمى بالزمالك كريم هنداوي وهاني هشام وهشام السبكي ووليد عبد المقصود.