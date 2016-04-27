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تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى 28 مايو

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تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى 28 مايو تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى 28 مايو
قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفى بأمانة سر عبد السلام جاد الكريم، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان، فى أحداث مديرية أمن أسوان لجلسة 28 مايو القادم، لسماع مرافعات النيابة العامة، وكانت المحكمة استكملت لليوم الثانى على التوالى الاستماع لأقوال شهود النفى بناء على طلب الدفاع .

تعود أحداث القضية، لشهر أغسطس، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقام أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، بالاعتداء على قوات تأمين ديوان عام محافظة أسوان، وإحراق سيارات الشرطة، وإشعال النيران فى سينما الصداقة.


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