مساعد وزير الخارجية يوقع على وثيقة دعم المشروعات الصغيرة

في إطار تعزيز التعاون بين مصر وأجهزة الأمم المتحدة من خلال الاستفادة من الخبرات التي تتيحها برامج الأمم المتحدة الإنمائية في مجالات التنمية ومنها الارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يدعم من جهود التنمية في مصر، واتساقا مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – التي أطلقتها القيادة المصرية في فبراير 2016، صرح السفيرشريف رفعت، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أنه تم يوم 27/4/2016 التوقيع على وثيقة مشروع مد المرحلة الرابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية (2016 – 2018) بين الصندوق والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية أنه شارك في التوقيع على الوثيقة مع كل من سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وسيما باحوث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية، وذلك في حضور ممثلي مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث تؤكد وثيقة المشروع على دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبما يساهم في خلق فرص عمل والتخفيف من الفقر، كما تدعم الوثيقة جهود الصندوق لتمكينه من العمل بكفاءة وذاتيا في المستقبل القريب.

وأشار مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية خلال مراسم التوقيع إلى أهمية المشروع لتأكيده التزام مصر الكامل بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بنيويورك.