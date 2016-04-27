نائب اتحاد الصحفيين السوريين يتهم المعارضة بأنها لا تحمل أي مشروع إصلاحي

قال مصطفى المقداد نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، إن المُعارضة القادمة من الرياض لا تحمل أي مشروع إصلاحي، أو أوراق تقدم خطة إلى مستقبل دولة سوريا، مضيفًا أن المعارضة تريد تغيير النظام بأكمله.

وأضاف “المقداد” خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنه يجب على المعارضة السورية المقيمة في الرياض، تقديم مشروعها الإصلاحي البديل أثناء تواجدها في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وصرح المقداد، أن المعارضة السورية لا تملك أي ورقة حقيقية تفاوض بها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعتبر أن المسارالسياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، وطالب المبعوث الأممي وكافة الدول الراعية، أن يحددوا مجموع المعارضة وإذا ما كانت تمثل أطيافًا مختلفة أم لا، وبالتالي يجب عليهم أن يوحدوا هذه المعارضة تجنبًا لاستمرار تلك العقبات.

وأكد المقداد، أن الحكومة السورية تتعامل بشكل خاص مع الأوضاع الإنسانية وتساهم فى إيصال المساعدات، وتتعاون مع المنظمات الدولية لرفع المعاناة عن المدنيين.