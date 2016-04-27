ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و116 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، ضبط 42 محكوما عليهم، بينهم "ح أ ع"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2089 لسنة 1986 جنايات مركز سيدى سالم "سلاح نارى"، حصر رقم 72 لسنة 1987 كلى كفر الشيخ، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 36 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 116 مخالفة مرورية.

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