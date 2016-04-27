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ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و116 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و116 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و116 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، ضبط 42 محكوما عليهم، بينهم "ح أ ع"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2089 لسنة 1986 جنايات مركز سيدى سالم "سلاح نارى"، حصر رقم 72 لسنة 1987 كلى كفر الشيخ، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 36 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 116 مخالفة مرورية.


>ضبط 41 هاربا من أحكام و90 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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مصر 365

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