روسيا والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون بين البلدين فى مجالات حيوية

وقعت روسيا والجزائرعلى عدد من الوثائق الثنائية، اليوم الأربعاء وذلك على هامش أعمال المنتدى الروسى- الجزائرى لرجال الأعمال الذى استضافته موسكو.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائرى عبد الملك سلال حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية، أن بلاده تسعى للتعاون مع شركة "جازبروم" الروسية، بما فى ذلك فى مجال إنتاج الغاز الصخرى.

وقال سلال خلال المباحثات بموسكو مع نظيره الروسى دميترى مدفيديف إنه "لدى جازبروم خطط محددة للتعاون معنا، نفكر بإنتاج الغاز الصخرى، حيث أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث احتياطات الغاز الصخرى، ولدينا إمكانية لإيجاد سبل للتعاون فى هذا المجال".

على صعيد متصل أكد سلال أن الجزائر ترى ضرورة ضبط أسعار النفط، للتخلص من تأثيرها على الاقتصاد.

وبخصوص التعاون المشترك فى قطاعى الزراعة والصناعة، أشار سلال، إلى أنه من الممكن أن تصبح الجزائر وروسيا شريكين جيدين فى مجال الصناعة والزراعة، لما يتمتع به جنوب الجزائر من تنوع فى المحاصيل الزراعية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف إن بلاده مهتمة بأن تكون أسعار النفط الخام مستقرة، وأن تغطى مصاريف شركات النفط، وأن تعطى إمكانية الربح للشركات، وأن يجنى الاقتصاد الربح منها.

ووقعت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة، مذكرة تفاهم مع مفوضية الطاقة الذرية الجزائرية للتعاون فى مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة تطوير وتسويق التكنولوجيات الجديدة الروسية، والوكالة الوطنية الجزائرية لتعزيز وتطوير المناطق الصناعية.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان الروسية، ووزارة الإعمار والإسكان الجزائرية، إضافة إلى اعتماد برنامج للتعاون الثقافى المشترك بين البلدين خلال السنوات من 2016 إلى 2018.

كما وتم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الحكومية الفدرالية للإعلام "روسيا سيجودنيا"، ووكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

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