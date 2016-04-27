تقرير في #ليلة_الأبطال - كيف يحمي أتليتكو نفسه أمام أقوى هجوم أوروبيا في غياب صخرة دفاعه؟

"الحروب لا يفوز بها من يملك جنودا أكثر، بل من يستخدمهم على النحو الأفضل" هكذا علق دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على فرص فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال.

في ظل غياب واحد من أفضل المدافعين في العالم عن أتليتكو وهو دييجو جودين بسبب الإصابة، فسيميوني بحاجة للمفاضلة بين الثلاثي ستيفان سافيتش ولوكاس هيرنانديز وخوسيه خيمينيز لاشراك اثنين منهم.

ما الذي فقده أتليتكو؟

واحد من أفضل المدافعين في العالم شارك في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يفوز جودين بـ63% من مجموع اعتراضاته ويرتكب أخطاء بنسبة 50%.

كما أنه يفوز بـ67% من الكرات الهوائية وخيمينيز هو أكثر لاعب في دفاع أتليتكو الذي يقترب من أرقام جودين.

ويمتلك جودين دقة تمريرات تقدر بـ85%، ودقة تسديدات تقدر بـ40%.

دفاع أتليتكو ليس جودين فقط

أتليتكو مدريد استقبل 7 أهداف بالدوري الإسباني هذا الموسم خلال 17 مباراة خاضها الفريق على ملعبه، وفي دوري الأبطال خلال 428 دقيقة لعبها الفريق على ملعبه لم تسكن شباكهم أية أهداف.

أخر لاعب سجل هدفا في مرمى أتليتكو مدريد كان جونزالو جيديز جناح بنفيكا في شهر سبتمبر الماضي بدور المجموعات حينما خسر أتليتكو بنتيجة 2-1.

خيمينيز هذا الموسم شارك بدوري الأبطال في 6 مباريات يمتلك دقة تمريرات تقدر بـ85% ويفوز بـ50% من مجموع اعتراضاته، كما أنه يرتكب أخطاء بنسبة 67%.

لوكاس يمتلك دقة تمريرات تقدر بـ72%، ويفوز بـ63% من مجموع اعتراضاته ويرتكب أخطاء بنسبة 41%، ويفوز بـ42% من الكرات الهوائية وشارك في 9 مواجهات هذا الموسم بدوري الأبطال.

ستيفان سافيتش شارك هذا الموسم في 10 مواجهات بدوري الأبطال يمتلك نسبة 79% كدقة تصويبات، ويفوز بـ57% من مجموع اعتراضاته، ويرتكب أخطاء بنسبة 71% ويفوز بـ71% من الكرات الهوائية.

خط دفاع أتليتكو دربه سيميوني لكي يكمل بعضه البعض في ظل غياب واحد من أفضل المدافعين لديه فهو لديه 3 لاعبين قادرين على المشاركة.

لكن سيظل السؤال من سيسد فجوة غياب اللاعب صاحب أكثر عدد مرات اقتطاعا للكرة من الخصم هذا الموسم بدوري الأبطال بـ32 مرة.

أتليتكو مدريد في دوري أبطال اوروبا على ملعبه تحت قيادة دييجو سيميوني خلال 16 مباراة استقبل 4 أهداف فقط.

لكن ضد أقوى خط هجوم في دوري أبطال أوروبا؟

أقوى خط دفاع في دوري الأبطال هو أتليتكو باستقبال مرماه خمسة أهداف وبايرن ميونيخ الذي سجل 28 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم.

استقبل أتليتكو 5 أهداف من اللعب المفتوح وسجل بايرن ميونيخ 21 هدفا من اللعب المفتوح وتلك نقطة ضوء لجوسيب جوارديولا وكتيبته بامكانهم الاعتماد عليها.

بايرن ميونيخ سجل 3 أهداف من الكرات الثابتة و3 أهداف من الهجمات المرتدة، وهدف وحيد من ركلة جزاء، ويسدد على الرمى 20.7 تسديدة في المباراة الواحدة ويسجل 2.8 هدفا في المباراة.

في المقابل أتليتكو يستقبل 11.1 تسديدة في المباراة الواحدة ويسكن مرماه 0.5 هدف في المباراة، وتلك هي المشكلة أمام العملاق البافاري اختراق حصن سيميوني.

يمتلك بايرن ميونيخ أكثر لاعب صنع أهدافا في دوري أبطال أوروبا وهو كينجسلي كومان كما أنه يمتلك اثنين في قائمة الهدافين بـ8 أهداف لكلا منهما وهم توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.