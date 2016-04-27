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' إبراهيموفيتش بإمكانه النجاح في الدوري الإنجليزي '

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' إبراهيموفيتش بإمكانه النجاح في الدوري الإنجليزي ' ' إبراهيموفيتش بإمكانه النجاح في الدوري الإنجليزي '

يرى إريك هامرين مدرب منتخب السويد أن زلاتان إبراهيموفيتش قائد باريس سان جيرمان وقائد بإمكانه النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ما انتقل للعب فيه.

وينتهي عقد زلاتان مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وكان صاحب الـ34 عاما قد أكد في وقت سابق أنه يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي.

وصرح هامرين لوكالة "رويترز" قائلا:"إذا كان زلاتان متحفزا فإنه سيستمر في نفس مستواه الرائع لسنوات عديدة".

وأضاف"تلك هي النقطة الأهم بالنسبة له وللاعبين أخرين، عليهم أن يعملوا بكد من أجل البقاء في نفس المستوى".

وأتم"أحد الأشياء التي تعجبني في إبراهيموفيتش أنه دائما يرغب في أن يكون أفضل، ولهذا السبب يبدو جيدا لمدة طويلة، يتحسن في كل موسم، حتى وهو فوق الـ30 من عمره".

الجدير بالذكر أن عدة تقارير ربطت زلاتان بالانتقال إلى تشيلسي أو أرسنال أو وست هام أو مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

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