ليلة_الأبطال - دورتموند: مصارعة الثيران أسهل من مواجهة أتليتكو

قال هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند أن مواجهة أتليتكو مدريد صعبة للغاية، مشيرا إلى أن مصارعة الثيران أسهل بكثير من الوقوف في طريق الروخيبلانكوس.

ويواجه بايرن ميونيخ مضيفه أتليتكو مدريد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ويقام لقاء الإياب في أليانز أرينا يوم 3 من شهر مايو المقبل.

وصرح فاتسكة لـ"أودي ستار توك" قائلا:"من السهل أن تدخل حلبة بامبلونا وتواجه اثنين من الثيران وذلك سيكون أسهل من أتليتكو مدريد".

واستدرك"بايرن ميونيخ لديه فرصة رائعة، من بين الفرق الأربعة في نصف النهائي هو لديه فرصة كبيرة للغاية".

وأتم"بايرن ميونيخ قاموا بكل شيء جيد طوال الـ45 عاما الماضية، لكن منذ ذلك الحين يتكون لديك انطباع أنهم يمتلك كل شيء وينافس ريال مدريد وبرشلونة".