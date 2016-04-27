تقرير في #ليلة_الأبطال - 5 أسئلة ننتظر الإجابة عنها في الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

بعد انتهاء مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد بالتعادل السلبي هناك دوما عدة أسئلة تطارد المشجعين حول لقاء الإياب بين الطرفين يوم 4 مايو المقبل.

هناك أسئلة مثل متى يسجل الفريقان الأهداف؟ ومتى يدوم غياب ديفيد سيلفا وكريستيانو رونالدو؟ هل يتمكن الطرفان من تسجيل أي أهداف في لقاء الإياب؟

وبين تلك الأسئلة نشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أهم 5 أسئلة عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ينقلها لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي.

من سيسجل الهدف الأول؟

من دون شك قدم جو هارت حارس مانشستر سيتي مباراة ممتازة للغاية وتصدى لأكثر من كرة أهمهم كرة بيبي مدافع النادي الملكي.

وتحدث هارت بعد المباراة قائلا:"الآن علينا أن نلعب مباراة أخرى، سوف تكون مباراة صد ورد بين الطرفين في البرنابيو".

فمن سيسجل الهدف الأول في مرمى الأخر؟ ومن سيكون صاحب الهدف؟ ولا ننسى أن الهدف لكتيبة مانويل بيللجريني يشكل أفضلية كبيرة مقارنة بهدف ريال مدريد.

هل بإمكان ريال مدريد التأهل للنهائي من دون رونالدو؟

"لم يتغير الكثير من دون رونالدو، خيسي ولوكاس فازكيز قدما مباراة رائعة وبدونا أقوياء للغاية، نحن صنعنا وهددنا مرمى الخصم لكننا لم نكن محظوظين أمام المرمى" هكذا علق جاريث بيل على غياب رونالدو عن مواجهة مانشستر سيتي الأولى واحتمالية غيابه عن الثانية.

هداف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا شارك في 10 مباريات بالبطولة هذا الموسم سجل خلالهم 16 هدفا وخلق 20 فرصة هذا الموسم صنع منهم 4 أهداف.

هل بإمكان مانشستر سيتي التأهل للنهائي؟

معظم العناوين الصحية في إنجلترا وصفت مانشستر سيتي بأنه نضج أوروبيا هذا الموسم، واستدلت بوصوله للدور نصف النهائي من البطولة، لكن الفريق الإنجليزي على ملعبه ضد ريال مدريد سدد 5 تسديدات اثنين منهم فقط كانوا على المرمى.

كتيبة مانويل بيللجريني بحاجة لتقديم أوراق اعتمادها للتأهل للدور النهائي من البطولة، ومع صيام أجويرو عن التهديف فالوضع مقلق فهو سجل هدفين في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وخلق 4 فرص ولم يصنع أي أهداف.

هل التزم ريال مدريد دفاعيا أكثر من اللازم؟

"لم أكن سأشعر بالارتياح إذا ما تعادلت سلبيا في لقاء الذهاب خارج أرضي" فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي عقب المباراة، وذلك واضح لأن هدف مانشستر سيتي الآن له قيمة أكبر من الهدف الذي سيسجله ريال مدريد.

ويرى توني كروس أن ريال مدريد كان الطرف الأفضل في المباراة لكنه لم يفز بها أو يسجل، ودعم جاريث بيل نظرية الالتزام الدفاعي موضحا أن عدم استقبال الأهداف يجب أن يأتي في المرتبة الأولى وذلك لأن الفريق كان على وشك توديع البطولة بعد الخسارة في لقاء الذهاب بدور الـ8 ضد فولفسبورج بهدفين دون رد.

من أين يشتري زيدان سرواله؟

للمرة الثانية على التوالي وبعد أن تمزق سرواله في مباراة فولفسبورج بالإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو بدور الـ8 والتي انتهت بنتيجة 3-0 لريال مدريد، تمزق السروال ضد مانشستر سيتي في الذهاب على ملعب الاتحاد فمن أين يشتري سرواله؟