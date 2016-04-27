الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر قد تكون ركامية أحيانا مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة لبعض الغبار والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 35/28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 51 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 49 دقيقة.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 40 23 60 10 .

> دبي 38 24 55 15 .

> الشارقة 39 21 55 15.

> عجمان 39 23 55 15.

> أم القيوين 38 21 60 15 .

> رأس الخيمة 41 19 60 10 .

> الفجيرة 35 27 90 20.

> العين 41 24 50 10 .

> ليوا 41 21 60 10 .

> الرويس 38 23 70 15 .

> السلع 38 23 75 20.

> دلما 35 24 85 25 .

> طنب الصغرى 35 25 80 30 .

> طنب الكبرى 35 25 80 30 .

> أبوموسى 35 24 70 25.