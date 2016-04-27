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تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على القيادات الأمنية بأسوان لـ 28 مايو‎

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تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على القيادات الأمنية بأسوان لـ 28 مايو‎ تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على القيادات الأمنية بأسوان لـ 28 مايو‎

27 إبريل 2016 | 7:16 مساءً

مراسل (ONA)

أرشيفية

قررت محكمة جنايات قنا اليوم الأربعاء برئاسة المستشار مصطفى لطفى و عضوية المستشارين عصام محمد عيسى و شريف مجدى بأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب تأجيل محاكمة 74 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان بالإعتداء على القيادات الأمنية بمحافظة أسوان لجلسة 28 مايو القادم لسماع مرافعات النيابة العامة .
> ترجع أحداث الوقائع ل 14 أغسطس 2013 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بقيام المئات من أنصار جماعة الأخوان بتنظيم مظاهرات وإقتحام ديوان عام المحافظة والتعدى بالضرب على عدد من القيادات الأمنية والمجندين المكلفين بحراسة المبنى وإشعال النيران به .
> من أبرز المتهمين خالد القوصى أمير الجماعة الإسلامية ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وأحمد العمدة شقيق النائب السابق محمد العمدة ونقيب المهندسين بأسوان .

2016-04-27

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