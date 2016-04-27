الجيش العراقى يحرز تقدمًا متواضعًا جنوبى الموصل

سيطرت القوات المسلحة العراقية مدعومة بطائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة على قرية فى محافظة نينوى من تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، فى أول تقدم على الجبهة الشمالية منذ تأجيل الهجوم قبل ثلاثة أسابيع.

وأصبحت قرية مهانة الواقعة جنوبى طريق رئيسية بين الشرق والغرب رابع منطقة يسيطر عليها الجيش فى منطقة مخمور المنتظر أن تكون نقطة انطلاق الهجوم المقبل على الموصل الواقعة على بعد 60 كيلومترا إلى الشمال.

وساهم التقدم فى اقتراب القوات العراقية من بلدة القيارة النفطية على الضفة الغربية لنهر دجلة ومن شأن السيطرة عليها مساعدة القوات فى عزل الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها التنظيم عن أراض أبعد يسيطر عليها فى الجنوب والشرق.

وذكر بيان من قيادة عمليات نينوى أن وحدات من الفرقة 15 واللواء 72 تقدمت لتطهير قرية المهانة.

وجاء فى البيان أن الجيش لم يتكبد اى خسائر فى الهجوم الذى صحبه دعم جوى ومدفعي.

وألقت البداية الضعيفة للهجوم بظلال من الشك على قدرات الجيش العراقى الذى انهار جزئيا عندما سيطر تنظيم داعش على ثلث البلاد فى 2014.

ولم تتضح على الفور العوامل التى ساعدت الجيش على التقدم غربا لكن القائد المسؤول عن الهجوم أبلغ رويترز أن الجيش لم يتقدم اليوم الأربعاء، بسبب نقص وحدات الشرطة والقوات القبلية الإضافية للسيطرة على المناطق بعد تحريرها.

ويقول مسؤولون عراقيون إنهم سيستعيدون الموصل فى وقت لاحق هذا العام بينما يشكك كثيرون فى لقاءات مغلقة فى إمكانية تحقيق ذلك.

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