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تعرف علي 5 أغاني يفاضل بينهما جمهور الهضبة في«أحلي وأحلي»

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تعرف علي 5 أغاني يفاضل بينهما جمهور الهضبة في«أحلي وأحلي» تعرف علي 5 أغاني يفاضل بينهما جمهور الهضبة في«أحلي وأحلي»

كتب:هاني صابر

إستقر عدد من جمهور الهضبة علي إعجابهم بـ5 أغاني في ألبومه الجديد، قبل طرحه رسميًا في الأسواق،  وهم «أنا وانت» و«علي حبك» و«أمنتك» و«معاك قلبي» و«راجع»، بينما فاضل بعضهم بين هذه الأغاني .

ومن المقرر أن يطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الغنائي “أحلي وأحلي”غدًا الخميس، رسميًا بالأسواق .

وتعرض الألبوم للتسريب قبل طرحه بالأسواق ، رغم محاولات عديدة من صناعه لمنع تسريبه علي الإنترنت، ولكن المحاولات فشلت، حيث وصل الألبوم الي قطاع كبير من الجمهور.

ألبوم«أحلي وأحلي»يضم 12 أغنية هم «رسمها»، و«وعدتك»، و«على حبك»، و«معاك قلبى»، و«لا لا»، و«حبيبتى»، و«أمنتك»، و«أنا وانت»، و«أحلى وأحلى»، و«راجع»، و«عكس بعض»، و«عمرنا ما هنرجع».

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