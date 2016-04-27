مؤتمر طب قناة السويس: 50% من مرضى ضغط الدم بمصر معرضون لمخاطر أمراض القلب

أكد الدكتور صفوت أبو النور الرفاعى، أستاذ ورئيس أقسام القلب ومدير مستشفى هيئة قناة السويس، أن القلب يتعرض للعديد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

وقال خلال المؤتمر الثالث لطب هيئة قناة السويس إن ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لتصلب الشرايين وتضخم عضلة القلب، وهبوط عضلة القلب، موضحًا أن هناك عوامل تساعد على الإصابة بضغط الدم، منها زيادة الوزن والتدخين والسكر وزيادة دهون بالدم.

وأشار إلى أن آخر الإحصائيات لضغط الدم فى مصر تشير إلى أن حوالى 26% من إجمالى المصريين مصابون بضغط الدم، ما يعنى أن فى كل بيت هناك مصاب بضغط الدم والتحدى الرئيسى الذى يقابل المنظومة الصحية هو تحديث الإحصائيات وتحديد الأعداد الحقيقية للمصابين بضغط الدم، مؤكدًا أن عدم اهتمام المريض بالمتابعة الدورية أدى إلى أن عدد الذين تم تشخيصهم حوالى 50% فقط من المصابين الحقيقيين، وأن الذين يتلقون العلاج حوالى 50% ممن تم تشخيصهم، كما أن 50% من الذين تلقوا العلاج لا يستمرون عليه ما يؤدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة تثقل كاهل الأسرة والمجتمع والدولة ككل.

>وأضاف: "لذلك كان من توصيات المؤتمر عمل إحصائيات ومسح للمواطنين فى مصر لاكتشاف المصابين بمرض ضغط الدم، وعمل ندوات تثقيفية للمواطنين للتعريف بخطورة ومضاعفات ارتفاع ضغط الدم".

وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالنظام الغذائى الصحى السليم وكذلك الاهتمام بالرياضة وعدم الإكثار من ملح الطعام والدهون كأحد العوامل التى تساعد فى ارتفاع ضغط الدم وأوصى بضرورة الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر لتدريب الأطباء والصيادلة على متابعة ضغط الدم.

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