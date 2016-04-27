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حبس 10 أشخاص لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ببولاق الدكرور

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حبس 10 أشخاص لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ببولاق الدكرور حبس 10 أشخاص لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، بحبس 10 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وضمت قائمة المتهمين الذين ألقى القبض عليهم خلال تظاهرات أول أمس الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية "ميريت عبد المولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفى، ومحمد سعيد، وصبحى محمد، وعمر إبراهيم، وزكى رضا، وحمدى كمال، وسعيد رجب".

يُذكر أن قوى سياسية دعت للتظاهر احتجاجًا على ما تصفه بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، غير أنه يلزم الحصول على تصريح وفقا لقانون التظاهر، وهو ما لم توافق عليه وزارة الداخلية.

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مصر 365

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