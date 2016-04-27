ضابط شرطة يتهم مطلقته ووالدها بسرقة سيارته وشقته بمدينة نصر

يباشر المستشار حسام عرجاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر، التحقيق فى واقعة اتهام ضابط شرطة لمطلقته ووالدها بسرقة سيارته، وشقته، أثناء سفره للخارج بسبب خلافات بينهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من ضابط شرطة يتهم فيه مطلقته ووالدها بسرقة شقته وسيارته أثناء سفره للخارج حيث فوجئ بسرقته عقب عودته من السفر.

وأضاف فى بلاغه، أنه طلق زوجته قبل سفره بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، وهو ما دفعها ووالدها للانتقام منه وسرقته.

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