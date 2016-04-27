الإعدام شنقا لتباع قتل عاملا بالشرقية لسرقته بالإكراه

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، بالإعدام شنقا لتباع، قتل مواطنا وسرقه تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية رقم 12640 لسنة 2014 جنايات أبوكبير، لقيام المتهم "أحمد.م.ت.ع" 26 سنة وشهرته أحمد مافيا، مقيم أبو كبير، فى 4 مايو لسنة 2015، بقتل المجنى عليه "عبد المنعم.م.إ".

وتبين من التحريات السرية التى قام بها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبو كبير، أنه أثناء سير المجنى عليه بالطريق العام بالمدينة قام المتهم بايقافه وأشهر فى وجهه سلاحا عبارة عن مطواة، محدثا إصابته التى أودت بحياته، وقام بسرقته ولاذا بالفرار، وتمكنت المباحث من ضبطه والأداة المستخدمة فى الجريمة ،وبعرضه على نيابة أبو كبير قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدر حكمها المتقدم.

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