وزراء داخلية الخليج يبحثون مكافحة التنظيمات الإرهابية بدول المجلس

أعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى عن شكرهم واعتزازهم بالجهود المكثفة التى يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، فى تعزيز مسيرة التعاون الخليجى ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة.

وأشاد وزراء المجلس بما يوليه الملك سلمان من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجى المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطنى دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار والرخاء.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى أن وزراء الداخلية بدول المجلس أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله لوزراء الداخلية صباح اليوم الأربعاء بمناسبة انعقاد اللقاء التشاورى السابع عشر فى المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام إن وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا فى لقائهم التشاورى، الذى عقد برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التى من شأنها أن تعزز العمل الأمنى المشترك، وتحقق الأهداف التى تسعى إليها دول المجلس فى حماية الأمن والاستقرار، وصيانة المكتسبات والانجازات التى تحققت لشعوبها، وذلك عبر المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون.

وأضاف أن الوزراء تدارسوا ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجى المشترك بشأن العمل الأمنى، وأعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم لاعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين من قبل قادة دول المجلس فى الدورة السادسة والثلاثين التى عقدت فى الرياض فى ديسمبر الماضى، ووجهوا وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.

وقال إن الوزراء باركوا التوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتى سلطنة عمان و دولة قطر فى المجال الأمنى، مشيدين بهذه الخطوة المهمة التى من شأنها تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين الشقيقين، وتكامل الجهود المشتركة فى هذا المجال.

وأوضح أن الوزراء اطلعوا على عددٍ من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التى يجرى دراستها، ومن بينها، اجتماعات فريق العمل المختص بالتمرين التعبوى المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى (أمن الخليج العربى 1) ، وما توصل إليه الفريق الأمنى المعنى بربط وزارات الداخلية بدول المجلس بالشبكة المؤمنة.

وأضاف الأمين العام أن وزراء الداخلية أكدوا تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التى تهدد الأمن والاستقرار فى دول المجلس والمنطقة عموما، وأشادوا بمبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الإسلامى لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى بما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

كما أشادوا فى هذا الصدد بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التى استضافتها مدينة الرياض فى 21 أبريل الحالى، وما أكدت عليه دول المجلس والولايات المتحدة من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة، واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيم داعش الارهابى وتنظيم القاعدة، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدى للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأضاف أن الوزراء أعربوا عن تقديرهم لاستضافة دولة الكويت المشاورات السياسية التى يجريها المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ بين الأطراف المعنية لتسوية الأزمة اليمنية وإعادة السلم إلى اليمن الشقيق حفاظا على أمنه واستقراره وأمن المنطقة عموما. ونوهوا بما تبذله الأجهزة المختصة فى دولة الكويت وما وفرته من تسهيلات لإنجاح المشاورات.

وصول وزراء داخلية الخليج للرياض للمشاركة فى اللقاء التشاورى الـ 17