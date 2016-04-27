بالصور.. تكريم أعضاء مكتب الخدمة الإجتماعية المدرسية بالخارجة

كرمت فريدة البرنس وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء مكتب الخدمة الإجتماعية المدرسية بإدارة الخارجة التعليمية ، المشاركين في دراسة ظاهرة “الفجوة بين الأجيال”.

وقال أحمد جاد موجه عام التربية الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن هذه الظاهرة تم العمل فيها منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، واستمرالعمل حتي نهاية شهر مارس الماضي، وتم عمل دراسة ميدانية لهذه الظاهرة بالمدارس الثانوية بإدارة الخارجة التعليمية، وتم عمل الدراسة وتوزيع استمارات استبيان علي 50 من المعلمين، و50 من أولياء الأمور، و50 من المهتمين بالتعليم، و200 طالب من طلاب المرحلة الثانوية .

وأضاف جاد، أن الدراسة خرجت بعدة توصيات، وسيتم تحويل هذه التوصيات إلي برامج وأنشطة يبدأ تفعيلها بالمدارس بدءًا من العام الدراسي المقبل .