إقالة نائبة مسلمة فى البرلمان البريطاني بعد دعوتها لنقل إسرائيل إلى أمريكا

أجبرت عضوة البرلمان البريطاني المسلمة “ناز شاه”، على تقديم استقالتها اليوم الأربعاء، بعد انتشار تغريدة قديمة لها تطالب فيها بنقل مكان إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجبرت النائبة “ناز شاه” على تقديم استقالتها من منصبها مساعدة لوزير المالية البريطانى، بعد اتهامها بالعنصرية ومعاداة السامية، وذلك عقب نشرها صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تشير فيها إلى أن إسرائيل يجب أن تنتقل إلى الولايات المتحدة وتترك الأراضى الفلسطينية لأصحابها، بما أن مساحة أمريكا شاسعة فعلا.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن النائبة البريطانية عن منطقة برادفورد الغربية تداولت صورة تظهر مخطط لإسرائيل على خريطة الولايات المتحدة الأمريكية، وحملت الصورة عنوان: “حل مشكلة الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى، يتمثل فى انتقال إسرائيل إلى أمريكا”. ثم كتبت شاه:”حل المشكلة”، ولكنها عادت وأوضحت أن هذه الصورة قديمة وأنها تعود لعامين ماضيين، مؤكدة أنها لا تعادى السامية واتهامها بالعنصرية افتراء عليها.

واعتذرت، النائبة المسلمة، شاه اليوم، عن “الضرر الناجم” عن الصورة، قبل الاستقالة من المكتب الصحفى لوزير الخزانة فى حكومة، وستجدد الاستقالة الخلاف المرير داخل حزب “العمل” حول ما إذا كان زعيم حزب “العمال” جيريمى كوربين، فعله ما يكفى لمكافحة معاداة السامية بين بعض الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الحزب تحت قيادته، أم لا، كما أكدت الصحيفة، إن “كوربيون” يقع حالياً تحت ضغط كبير لإقالة النائبة من الحزب.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن النائبة أدخلت حزب العمال الذي تنتمى له في أزمة جديدة بعد أن كتبت تغريدة معادية للسامية أكدت خلالها أن نقل إسرائيل إلى الولايات المتحدة هو السبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.