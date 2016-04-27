جمارك مطار القاهرة تضبط ساعة تجسس داخل طرد قادم من بريطانيا

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب ساعة يد مزودة بكاميرا تجسس، وذلك داخل طرد شخصى يزن نص كيلو وارد من بريطانيا، على رحلة طيران الإمارات، لصالح أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وصرحت مصادر جمركية، أنه أثناء قيام الوردية الصباحية بجمرك "الدى اتش ال" بالكشف برئاسة حسام حسن عثمان، مدير إدارة الحركة، على طرد شخصى بوزن نص كيلو وارد من بريطانيا على رحلة طيران الامارات، تبين أنه يحتوى على ساعة يد ديجتال، وبالتدقيق فيها بمعرفة داليا السيد "القائمة بالضبط" تبين وجود كاميرا دقيقة (تصوير صوت وصورة)، وأكد الاشتباه محمد جماز رئيس قسم الحركة.

وأمر عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بحجز الطرد، واتخاذ الاجراءات القانونية كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998.

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