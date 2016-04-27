أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..عمال وقيادات نقابية يكرمهم الرئيس السيسى غدا فى احتفال عيد العمال

Google+ Print
بالصور..عمال وقيادات نقابية يكرمهم الرئيس السيسى غدا فى احتفال عيد العمال بالصور..عمال وقيادات نقابية يكرمهم الرئيس السيسى غدا فى احتفال عيد العمال
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكرم غدا فى احتفالية عيد العمال 10 من قدامى النقابين، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وهم: اسم المرحوم السيد محمد السيد قاسم، نائب رئيس النقابة العامة للبنوك سابقا، ويتسلمه نجله عمرو، واسم المرحوم مصطفى توفيق المصرى شعيب، نائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعىة والإعلام، ويتسلمه نجله كمال الدين.

كما يتم تكريم، إبراهيم محمد لطفى الأزهرى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، والأمين العام، ورئيس اتحاد نشء وشباب العمال سابقا، ويتسلمه نجله فريد نظرا للظروف الصحية لوالده، ومحمد إبراهيم عبد ربه سعد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال التجارة، ومحمد نبيه إبراهيم عبد الله رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية سابقا.

كما يمتد التكريم ليشمل، اسم المرحوم النحاس عطيتو عبد الرحمن السيد ويتسلمه نجله إبراهيم، ومحمود السيد محمد صيام، نائب رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال سابقا. ومحمد محيى الدين محمد إسماعيل، أمين عام النقابة العامة للزراعة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا، ونعمت رشاد محمد أحمد، أمين عام اللجنة النقابية بشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبري، ومصطفى محمد كمال حسين عبد الحليم، أمين صندوق النقابة العامة للبترول سابقا.

ويكرم الوزير اثنين من المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز، لإسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، وهما: نعمت محمود سعيد وكيل أول الوزارة سابقا، ومحمد سعد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية سابقا.

احد-المكرمين-من-قبل-الرئيس-غدا-(1)

احد-المكرمين-من-قبل-الرئيس-غدا-(6)

احد-المكرمين-من-قبل-الرئيس-غدا-(2)

احد-المكرمين-من-قبل-الرئيس-غدا-(3)

احد-المكرمين-من-قبل-الرئيس-غدا-(4)

احد-المكرمين-من-قبل-الرئيس-غدا-(5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم