بالصور..عمال وقيادات نقابية يكرمهم الرئيس السيسى غدا فى احتفال عيد العمال

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكرم غدا فى احتفالية عيد العمال 10 من قدامى النقابين، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وهم: اسم المرحوم السيد محمد السيد قاسم، نائب رئيس النقابة العامة للبنوك سابقا، ويتسلمه نجله عمرو، واسم المرحوم مصطفى توفيق المصرى شعيب، نائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعىة والإعلام، ويتسلمه نجله كمال الدين.

كما يتم تكريم، إبراهيم محمد لطفى الأزهرى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، والأمين العام، ورئيس اتحاد نشء وشباب العمال سابقا، ويتسلمه نجله فريد نظرا للظروف الصحية لوالده، ومحمد إبراهيم عبد ربه سعد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال التجارة، ومحمد نبيه إبراهيم عبد الله رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية سابقا.

كما يمتد التكريم ليشمل، اسم المرحوم النحاس عطيتو عبد الرحمن السيد ويتسلمه نجله إبراهيم، ومحمود السيد محمد صيام، نائب رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا. ومحمد محيى الدين محمد إسماعيل، أمين عام النقابة العامة للزراعة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا، ونعمت رشاد محمد أحمد، أمين عام اللجنة النقابية بشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبري، ومصطفى محمد كمال حسين عبد الحليم، أمين صندوق النقابة العامة للبترول سابقا.

ويكرم الوزير اثنين من المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز، لإسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، وهما: نعمت محمود سعيد وكيل أول الوزارة سابقا، ومحمد سعد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية سابقا.



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