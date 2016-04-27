بالصور.. آليات الجيش التركى تسحق امرأة مسنة فى مدينة ديار بكر

دهست ناقلة عسكرية تابعة للجيش التركى اليوم الأربعاء، امرأة مسنة مجهولة الهوية، أثناء مرورها على الطريق فى وسط مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد، بحسب صور نشرتها الوكالة الفرنسية.

وأظهرت الصور جثة سيدة تحت عجلات الناقلة العسكرية التابعة للجيش التركى، وعلى الفور تجمع مئات الأهالى للاحتجاج على قتل السيدة فى شوارع المدينة الحدودية.

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