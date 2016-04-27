أخبار السعودية اليوم.. صندوق النقد يعلن: المملكة بحاجة لإصلاحات شاملة

ركزت أخبار السعودية اليوم، حول تعليق صندوق النقد الدولى على خطة "رؤية السعودية" الهادفة لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، مع التشديد على أهمية التنفيذ ومعالجة ملف البطالة.

وعن مدى حاجة السعودية ودول الخليج للمزيد من التغييرات، بالإضافة لما أعلن عنه حتى الآن، قال مسعود أحمد، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى: "بالتأكيد اللعبة لم تنته، نحن فى السنة الثانية من خمس أو ست أو سبع سنوات تحتاجها عملية إجراء التعديلات، بحسب كل دولة، ما قامت به حكومات الخليج السنة الماضية هو التحرك بشكل ثابت ومتسارع لمحاولة السيطرة على مصروفاتها، ونتيجة لذلك فإن السعودية على وجه الخصوص انتهى بها المطاف لتسجيل عجز فى الميزانية أقل مما توقعه الناس قبل ستة أشهر".



>أخبار السعودية اليوم..

>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، إطلاق المملكة العربية السعودية استراتيجية "رؤية السعودية 2030" للـ15 عامًا المقبلة لتحويل الاعتماد الاقتصادى للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتى شملت خططًا شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية، منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، أيضًا، وثيقة رؤية السعودية 2030 إلى جاء فيها عزم الحكومة السعودية توفير وظائف لمليون سعودى فى قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

ويأتى ذلك فى ظل هدف الخطة لخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% ورفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 30% من 22%، حيث قالت الوثيقة إن قطاع التجزئة حقق نموًا بأكثر من 10% خلال العقد الماضى ويعمل به حاليًا قرابة 1.5 مليون عامل من بينهم 300 ألف سعودى.

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