أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. صندوق النقد يعلن: المملكة بحاجة لإصلاحات شاملة

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. صندوق النقد يعلن: المملكة بحاجة لإصلاحات شاملة أخبار السعودية اليوم.. صندوق النقد يعلن: المملكة بحاجة لإصلاحات شاملة
ركزت أخبار اليوم، حول تعليق صندوق النقد الدولى على خطة "رؤية السعودية" الهادفة لتحرير المملكة من الاعتماد على النفط، مع التشديد على أهمية التنفيذ ومعالجة ملف البطالة.

وعن مدى حاجة السعودية ودول الخليج للمزيد من التغييرات، بالإضافة لما أعلن عنه حتى الآن، قال مسعود أحمد، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى: "بالتأكيد اللعبة لم تنته، نحن فى السنة الثانية من خمس أو ست أو سبع سنوات تحتاجها عملية إجراء التعديلات، بحسب كل دولة، ما قامت به حكومات الخليج السنة الماضية هو التحرك بشكل ثابت ومتسارع لمحاولة السيطرة على مصروفاتها، ونتيجة لذلك فإن السعودية على وجه الخصوص انتهى بها المطاف لتسجيل عجز فى الميزانية أقل مما توقعه الناس قبل ستة أشهر".


>أخبار السعودية اليوم..


>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، إطلاق المملكة العربية السعودية استراتيجية "رؤية السعودية 2030" للـ15 عامًا المقبلة لتحويل الاعتماد الاقتصادى للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتى شملت خططًا شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية، منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، أيضًا، وثيقة رؤية السعودية 2030 إلى جاء فيها عزم السعودية توفير وظائف لمليون سعودى فى قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

ويأتى ذلك فى ظل هدف الخطة لخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% ورفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 30% من 22%، حيث قالت الوثيقة إن قطاع التجزئة حقق نموًا بأكثر من 10% خلال العقد الماضى ويعمل به حاليًا قرابة 1.5 مليون عامل من بينهم 300 ألف سعودى.

موضوعات متعلقة..

ولى العهد السعودية مهنئًا محمد بن سلمان: "أدعم أخى على رؤية المملكة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية