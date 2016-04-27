دراسة بريطانية: الشذوذ الجنسى يسبب الاكتئاب ويرفع فرص الانتحار 6 أضعاف

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الصحة العامة وطب المناطق الاستوائية فى لندن، أن الرجال المثليين والمخنثين الذين يمارسون الشذوذ قبل عمر 26 عاما ترتفع فرص إقدامهم على الانتحار وإلحاق الأذى بأنفسهم بمعدل 6 أضعاف مقارنة بالرجال الذين ينتمون إلى نفس هذه الفئة ويزيد عمرهم عن 45 عاما.

وتابعت الدراسة أن الشباب الشواذ والمخنثين ترتفع فرص إصابتهم بالاكتئاب ونوبات الهلع بمعدل الضعف تقريبا مقارنة ًبالأشخاص الأكبر عمرا الذين يقومون بالممارسات الجنسية ذاتها، ولم يتوصل الباحثون حتى الآن إلى السبب وراء ذلك.

وكشفت النتائج أيضا أن الأشخاص المثليين السود كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمعدل الضعف، وزادت فرص إقدامهم على الانتحار بمعدل 5 مرات مقارنة بالشواذ ذوى البشرة البيضاء، بينما كان المثليون الذين يقطنون فى لندن، ولا يعيشون بمفردهم أقل عرضة لهذه المخاطر ويتمتعون بصحة نفسية أفضل.

>ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "Journal of Public Health"، وكما نشرت أيضا على الموقع الإلكترونى فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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