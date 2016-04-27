بالصور.. محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للتوعية بمخاطر الألغام

أقامت جمعية الناجين من الألغام بمطروح، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتوعية بمخاطر الألغام، تحت رعاية محافظ مطروح بعنوان "دعوة للسلام ووقف الحروب من أجل الإنسانية" بقاعة ديوان عام المحافظة.

حضر الاحتفالية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة والدكتورة حنان الجندى مستشار المنظمات الدولية بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة .

بدأت الاحتفالية بكلمة منسق المركز الوطنى لإزالة الألغام وكلمة رئيس جمعية الناجين من الألغام، وجها خلالها الشكر لمحافظ مطروح، على دعمه لمصابى الألغام وتلبية كافة المطالب لذوى الاعاقة بمحافظة مطروح.

وأثنت مستشار المنظمات الدولية بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، خلال كلمتها على أداء محافظ مطروح، وتقديم الدعم لذوى الاعاقة منذ توليه مهام المحافظة ومشاركته المجتمعية ودعم مصابى الألغام وذوى الإعاقة.

وأكد الدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، على أهمية حرص المحافظ على تقديم الدعم لذوى الاعاقة بالمحافظة، والسعى لتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لهم ودعم الجمعيات التى تخدم شئون الإعاقة بالمحافظة.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل، بين المحافظة والمجلس القومى لشئون الإعاقة، لدعم المصابين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدا لدخول متحدى الإعاقة انتخابات المجالس المحلية المقبلة.

من جانبه رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، بمناسبة اليوم العالمى للتوعية بمخاطر الألغام وقرر صرف مبلغ 5 آلاف جنيه دعما لكل جمعية من الجمعيات التى تعمل فى مجال شئون الإعاقة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، بأن المحافظة تنتهج كافة الطرق، خارج الصندوق مع مواكبة التطورات التقنية والإدارية والفنية، لاستغلال كافة الموارد التنموية بالمحافظة، خاصة الإسراع بخطط تطهير المناطق المزروعة بالألغام، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مع إنشاء قاعدة بيانات لحصر وتسجيل حالات المصابين، بالإضافة إلى الاهتمام برعاية أبنائها وتقديم كافة الخدمات والمساعدات اللازمة لهم، خاصة مصابى الألغام، ومنها تزويد 266 ناجيا من حوادث الألغام بأطراف صناعية، منهم 153 حصلوا على أطراف صناعية للمرة الثانية، بعد تلف أجهزتهم وذلك بسبب صعوبة التنقل بين دروب الصحراء، مما يؤثر على كفاءة الأجهزة الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم صرف مبلغ 256 ألف و994 جنيها من صندوق الخدمة بالمحافظة وإدراج عدد 556 مصاب ألغام، للحصول على معاش مناسب والحصول على منح ومزايا، وتنمية 3 وديان بالقصر والجراولة والمثانى بتكلفة مالية 3.34 مليون جنيه مصرى وتخصيص 3500 فدان من الأراضى التى تم تطهيرها لصالح مصابى الألغام.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم منح 10 أسر من الضحايا اكشاك لإقامة مشروعات صغيرة متكاملة، فى برانى والسلوم والنجيلة وسيوة ومطروح، كما تم اختيار مكان بمدخل قرية القصر، ليكون مركزاً لصيانة الاطراف الصناعية، بدلا من معاناة السفر إلى القاهرة لصيانة الأطراف الصناعية وتخصيص مساحة 3500 متر فى قرية أبو لهو لإقامة مركز للصناعات الصغيرة لصالح مصابى الألغام بتكلفة 2 مليون جنيه.

وفى نهاية الاحتفالية، تبادل محافظ مطروح ورئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، الدروع وقدم المحافظ شهادات تقدير ومبلغ مالى لرئيس جمعية الناجين من الألغام ومنسق المركز الوطنى لإزالة الألغام و25 سيدة من الرائدات الريفيات، تقديراً لجهودهم المبذولة فى التوعية بمخاطر الألغام .

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