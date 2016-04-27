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"الحركة الوطنية" بالغربية يكرم أسر الشهداء بمناسبة احتفالات تحرير سيناء

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"الحركة الوطنية" بالغربية يكرم أسر الشهداء بمناسبة احتفالات تحرير سيناء "الحركة الوطنية" بالغربية يكرم أسر الشهداء بمناسبة احتفالات تحرير سيناء
نظم حزب الحركة الوطنية بالغربية، اليوم الأربعاء، احتفالا جماهيريا بمناسبة، تحرير سيناء، وتكريم الشهداء، والأيتام، بحضور عدد من الهيئة العليا للحزب، وأحمد الضبع الأمين العام، ومحمد براوى عوض عضو مجلس النواب بالغربية، واللواء ناصر عطية مأمور مركز السنطة، والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأكد الدكتور أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، خلال كلمته، أن الحزب ليس له مصالح شخصية، مناشدا الشعب المصرى للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتصدى لدعاة الفتنة والوقوف خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة، من أجل النهوض بمصر فى المرحلة الراهنة.

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تكريم-أسر-الشهداء-(2)


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