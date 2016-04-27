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بالصور.. الكشف الطبى على 824 مواطنا وصرف العلاج بالمجان فى قوافل طبية بقنا

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بالصور.. الكشف الطبى على 824 مواطنا وصرف العلاج بالمجان فى قوافل طبية بقنا بالصور.. الكشف الطبى على 824 مواطنا وصرف العلاج بالمجان فى قوافل طبية بقنا
أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس الشعب بمحافظة قنا، أنه نظم قوافل طبية لجميع التخصصات بقرى نجع سالم ونجع قابول وبهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وأفاد اللواء خالد خلف الله أن القوافل التى شملت جميع التخصصات أجرت الكشف الطبى على 824 من المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان خلال يومين، منهم 480 مواطنا بقرى نجع سالم ونجع قابول و344 مواطنا بقرية بهجورة، لافتا أنه تم إحالة 15 حالة لتلقى العلاج المجانى بمستشفى بقنا.

وأضاف خلف الله أنه جار استكمال عمل القوافل الطبية غدا الخميس بقرية النجاحية لمدة يوم لإجراء الكشف الطبى على كافة المواطنين بالقرية وصرف العلاج بالمجان لهم.

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