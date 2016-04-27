بدء العمل على توصيل المرافق للمنطقة الحرفية بمطروح بتكلفة 64 مليون جنيه

أكدت منال شحاتة مدير تنمية القرية بمحافظة مطروح أنه تم التنسيق، تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مع شركة كهرباء البحيرة ومديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل المقايسات بالتكلفة التقديرية لتوصيل المرافق للمنطقة الحرفية، بالكيلو 9 شرقى مدينة مرسى مطروح، ضمن الخطة الاستثمارية 2016/2017.

وأضافت مدير تنمية القرية بمحافظة مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع تنسيقى، برئاسة السكرتير العام بحضور رئيس مدينة مرسى مطروح ومسئولى الأجهزة التنفيذية المعنية، لإزالة التعديات بالمنطقة الحرفية وتجهيز المنشآت الخاصة بالورش، عن طريق مديرية الإسكان.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح إن محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة، أكد أن محافظ مطروح صدق على مبلغ 26 مليون جنيه، لتوصيل الكهرباء للمنطقة الحرفية وصرف مبلغ 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى، و10 ملايين جنيه لرصف شوارع المنطقة الحرفية، وصرف 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى، وتخصيص مبلغ 28 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وصرف مبلغ 14 مليون جنيه كمرحلة أولى من الخطة الاستثمارية 2016/2017.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح أنه جارى الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى للمنطقة الحرفية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بعد انتهاء إدارة التخطيط العمرانى من المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية بالكيلو 9 شرقى مدينة مرسى مطروح.

وأضاف محافظ مطروح أن المنطقة الحرفية تمثل أحد ركائز التعامل العلمى الفعال مع نموذج نقل الورش الحرفية إلى هذه المنطقة، حيث يتوافر بتخطيط المنطقة الحرفية مسطحات مناسبة لكل الورش والمخازن.

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