بالصور.. محافظ الإسكندرية يبحث التعاون مع نائب سكرتير عام بلدية شنغهاى

استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، زونج مينج نائب سكرتير عام بلدية شنغهاى بالصين، وقنصل عام الصين بالإسكندرية، والوفد المرافق لها، وذلك فى زيارة قصيرة لمصر لبحث وتدعيم سبل التعاون بين مدينتى الإسكندرية، وشنغهاى، والمستمرة منذ 24 عاما.

وفى بداية اللقاء، عبر المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا على قوة العلاقات بين شنغهاى والإسكندرية، وأشار إلى أن نموذج تقدم الصين خلال السنوات الماضية نموذج مشرف يحتذى به فهو النموذج الذى يعمل فى صمت دون أى أطماع، والصين من الدول التى أعادت للعالم توازنه بتقدمها وتقدم استثماراتها.

وأوضح أن الإسكندرية مدينة عظيمة أنشأها الإسكندر الأكبر منذ أكثر من 2000 عام وموقعها من أفضل المواقع الموجودة فى مصر، وتمتلك الإسكندرية مينائى الإسكندرية والدخيلة ، ومدينة صناعية كبرى ببرج العرب وتمتلك تاريخ وحضارة وآثار على مر العصور ولها مكانة عظيمة فى نفوس المصريين والعالم أجمع ، مشيرا إلى أن الإسكندرية كانت من أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط، لكن أصابها الإهمال خلال السنوات الماضية، ولكننا سنعيدها أفضل مما كانت عليه بتعاون الجميع، ورحب بجميع سبل التعاون بين المدينتين، ودعاهم لزيارة المعالم المختلفة للإسكندرية للاستمتاع بها مثل قلعة قايتباى والكورنيش وحدائق المنتزة.

من جانبها، أكدت " مينج " على العلاقات الطيبة بين مصر والصين منذ 60 عاما، والصداقة والتعاون بين الإسكندرية وشنغهاى منذ 24 عاما، كما أكدت أن هذه الزيارة هى زيارة الأقرباء ، وأن مصر والصين دول ذو حضارة عريقة مشتركة منذ زمن طويل ، موضحة أن الإسكندرية من أهم مدن التنمية لمصر ، فالإسكندرية تتمنع بمينائيها وموقعها الممتاز.

وأعربت عن رغبتها فى زيادة مجالات التعاون بين الإسكندرية وشنغهاى مثل المجال الاقتصادى والتجارى والتعليمى ومجالات الشباب والصحة وغيرها ، وذلك تأكيدا تعليمات الرئيس الصينى بعد عودته من زيارته الأخيرة لمصر فى يناير الماضى على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين ، وفى ختام حديثها دعت المحافظ لزيارة الصين وزيادة التعاون بين الإسكندرية وشنغهاى.

وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ " مينج "على دعوتها لزيارة الصين وأنه لشرف عظيم تبادل الخبرات من هذه الدولة العظيمة ، وتطبيق خبراتهم على أرض الإسكندرية لتصبح الإسكندرية من أعظم دول العالم .

نائب عمدة شنجهاى تزور قلعة قايتباى وتشببها بسور الصين العظيم

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