حبس 10 أشخاص بينهم الناشطة ميريت عطية 15 يومًا بتهمة التحريض على التظاهر

مراسل«ONA»:

قررت نيابة بولاق الدكرور الجزئية، حبس 10 أشخاص، بينهم الناشطة ميريت عطية، لمدة 15 يومًا، على خلفية إتهامهم بالدعوة والتحريض على تظاهرات 25 إبريل الجاري.

وكانت النيابة قد قررت مساء أمس الثلاثاء، حجز المحبوسين لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

وألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال تظاهرات الإثنين الماضي، إحتجاجًا على إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ونسبت التحقيقات للمتهمين،عدة تهم وهي« الإنضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة» .