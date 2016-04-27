أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى القدس

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أكدت الشرطة الإسرائيلية استشهاد رجل وامرأة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى القدس.

ومن أخبار فلسطين اليوم، اقتحم مستوطنون يهود متطرفون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بمجموعات متلاحقة من باب المغاربة وسط حراسات معززة ومشددة من القوات الخاصة فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ووسط أجواء شديدة التوتر، فيما تصدح حناجر المصلين المسلمين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية فى الأقصى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين يرتدون زيًا تلموديًا، فى حين فرض حراس المسجد وسدنته رقابة شديدة على سلوك المستوطنين لإحباط أى محاولة لإقامة صلوات تلمودية فى الأقصى، ويتخلل الاقتحامات تقديم شروحات للمستوطنين حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى.

من جهتها واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد الأقصى من مصلين وطلبة علم، واحتجزت بطاقات الشبان والنساء خلال دخولهم للمسجد.

ومن أخبار فلسطين اليوم، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود شرقى مخيم البريج وسط قطاع غزة بفلسطين.

وأفادت مصادر محلية أن 4 جرافات إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرقى مخيم البريج شرقى المحافظة الوسطى من القطاع وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

توغل إسرائيلى محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

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