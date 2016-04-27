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الليلة.. ملف مشاكل العمال ومطالبهم فى "على هوى مصر" مع خالد صلاح

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الليلة.. ملف مشاكل العمال ومطالبهم فى "على هوى مصر" مع خالد صلاح الليلة.. ملف مشاكل العمال ومطالبهم فى "على هوى مصر" مع خالد صلاح
يفتح الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فى برنامجه "على هوى "، المذاع على قناة النهار الليلة، فى تمام العاشرة والنصف مساءً، ملف مشاكل العمال ومطالبهم، بحضور قيادات عمالية وعدد من العاملين، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد العمال.

وتناقش الحلقة مصير قانون الخدمة المدنية، واستعراض رأى العمال فى مشروع القانون الجديد المقدم من للخدمة المدنية، ومعرفة رأيهم حول قانون العمل الجديد، وكشف أوجه الصراع بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة.


>السيسي يوجه كلمة للعمال فى الاحتفال بعيدهم غدا
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رئيس الوزراء مهنئاً الرئيس بعيد العمال: العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية
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مصر 365

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