سياسى يمنى: وفد الحوثيين فى مشاورات الكويت يسعى لإفسادها

قال حمزة الكمالى، سياسى يمنى ومتابع للمفاوضات اليمنية بدولة الكويت، إن وفد جماعة الحوثيون المشارك فى المشاورات اليمنية بالكويت، يسعون بكل قوة لتعطيل تلك المشاورات وإفسادها منذ اليوم الأول للمشاورات.

وقال الكمالى من مقر إقامتة بالكويت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، التقى أمس وفدى الحكومة الشرعية ووفد جماعة الحوثيين كل على حدى، لإقناعهم بالموافقة على الدخول فى مفاوضات مباشرة، على أساس قرار مجلس الأمن الدولى 2216.

وأوضح الكمالى أن الأطراف اليمنية اتفقوا بعد لقاء أمير الكويت على الإطار العام للمفاوضات، وهو مناقشة نفطتين رئيسيتين، الأولى هى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للحكومة الشرعية، والثانية هى عودة الحكومة الشرعية وتسليمها مؤسسات الدولة.

ولفت الكمالى إلى عدم التزام وفد الحوثيين بما تم الاتفاق عليه بعد وضع الاطار العام للمفاوضات، حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماعا عصر اليوم الثلاثاء للبدء فى المشاورات إلا أن وفد الحوثيين لم يحضر.

وأشار إلى أنه تقرر عقد اجتماع أخر مساء اليوم فى تمام الساعة 7 مساءا. إلا أن الكمالى توقع عدم حضور وفد الحوثيين بهدف تعطيل الاجتماعات وكسب مزيد من الوقت لمزيد من التوسع على الأرض.

يأتى ذلك بعد 6 أيام على انطلاق المشاورات اليمنية فى الكويت برعاية أممية دون الدخول فى صلب المفاوضات.

وكان وفدا الحوثى وصالح رفضا جدول الأعمال المقترح طوال الـ 5 أيام الماضية من لقاء الكويت، رغم الاتفاق عليه مسبقا برعاية المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ، والأيام الـ 5 الماضية شهدت مشاورات عقيمة ولم تحرز أى تقدم.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أن العمل فى المفاوضات سيسير حسب الأجندة والمحاور المتفق عليها والمنبثقة من قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذى ينص على تسليم الأسلحة، وانسحاب الميليشيا من المدن، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين، ثم استئناف العملية السياسية.

كما أكد المبعوث الأممى أن المفاوضات بين أطراف الصراع فى اليمن ليست محددة بوقت معين.

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