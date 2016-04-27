أخبار المغرب اليوم.. الرباط تضبط 80 طنا سلع مهربة عبر موريتانيا

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تمكن عناصر الشرطة المغربية من احباط تهريب شاحنتين محملتين 80 طنا من السلع المهربة قادمة من الصين عبر موريتانيا.

قال ائد سرية الدرك بالعاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، أنس قرصان، إن هذه الكمية، تتكون من هواتف محمولة وألواح أليكترونية، ومختلف أنواع الملابس والأحذية، ومعدات نحاسية ونظارات وقواطع كهربائية مجملها مقلدة الصنع لماركات عالمية.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تصريحات وزير السياحة فى المملكة المغربية لحسن حداد عن إستعداد بلاده لإطلاق 50 الف غرفة فندقية جديدة فى العام 2016 ليصل اجمالى عدد الغرف الفندقية الى 230 الفاً، وذلك فى إطار تعزيز قطاع السياحة فى المغرب.

وأوضح حداد خلال ترؤوسه الوفد المغربى الى سوق السفر العربى 2016 ، ان خطوط الطيران من دول الخليج الى المغرب تشهد توسعا كبيرا خاصة بعد اطلاق خط الاتحاد للطيران الى الرباط وخط الدوحة مراكش للقطرية

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، استمرار تنظيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بدعم وإيعاز من الجزائر، فى دق طبول الحرب واستفزاز المغرب بإمكانية قيام نزاع مسلح فى الصحراء، وذلك بالموازاة مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، الأخير من "خطر التصعيد إلى حرب شاملة"، فى انتظار قرارات مجلس الأمن، التى ستصدر غدا الخميس حول تمديد بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء "مينورسو".

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