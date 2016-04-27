أخبار سوريا اليوم.. أنباء عن مقتل القائد العسكرى لـ"أحرار الشام"

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم أنباء عن مقتل القائد العسكرى سعود العساف التابع لتنظيم أحرار الشام، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على دعوة الجامعة الدول العربية جميع الأطراف السورية المعنية، بذل كل ما بوسعها من جهود لتوفير الدعم لستيفان دى ميستورا.>نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجنرال سيرجى رودسكوى المسئول الكبير بوزارة الدفاع الروسية، قوله إن روسيا تبقى على قوات بقاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا، تكفى لحماية الهدنة ومساعدة قوات الحكومة السورية فى قتال متشددى تنظيم داعش وجبهة النصرة.>كما نجحت وحدات حماية الشعب الكردية فى استرداد جثة جندى روسى من تنظيم "داعش" كان قد قتل خلال معارك شهدتها مدينة تدمر فى وسط سوريا، الشهر الماضى، وفق ما أكد مصدر ميدانى لوكالة فرانس برس الأربعاء.

من جانبه ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى جميع الأطراف السورية المعنية، وكذلك الدول الإقليمية والدولية الراعية لمسار مفاوضات جنيف بذل كل ما بوسعها من جهود لتوفير الدعم لستيفان دى ميستورا مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا لمساعدته على تذليل ما يعترض مسارها من عقبات.

وعلى جانب آخر، تداولت مواقع إلكترونية مقربة من تنظيم "أحرار الشام"، يوم الأربعاء، أنباء عن مقتل القائد العسكرى سعود العساف التابع للتنظيم بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية معصران بإدلب.

يذكر أن تنظيم "أحرار الشام" هو إحدى الفصائل العسكرية الإسلامية التى نشأت مع بداية الأحداث فى سوريا وذلك باتحاد أربعة فصائل إسلامية سورية وهى" كتائب أحرار الشام" و"حركة الفجر الإسلامية" و"جماعة الطليعة الإسلامية" و"كتائب الإيمان المقاتلة".

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