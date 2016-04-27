بالصور.. تزايد أعداد الناخبين بمسقط رأس أحد المرحشين بانتخابات طلخا

شهدت قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا إقبالا كثيفا من قبل الناخبين فى انتخابات الإعادة التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركزى طلخا ونبروه، والتى خلا أحد مقاعدها بعد الإطاحة بتوفيق عكاشة نائب الدائرة السابق.

وقد اصطفت عشرات السيدات فى طوابير منتظمة أمام المدرسة المقام بها 6 لجان فرعية، فى ظل تأمين مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة، والتى كثفت من أعدادها بالمدرسة، وذلك لكثرة عدد الناخبين بها، حيث تعد القرية مسقط رأس أحد المرحشين الاثنين المتنافسين فى الانتخابات.

وقال المستشار سامح الغندور مشرف اللجنة الفرعية رقم 44 بمدرسة الجهاد، شهدت اللجنة منذ ساعات الصباح الباكر، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، حيث أدلى بصوته حتى منتصف اليوم الأول، أكثر من 500 ناخب، ومن المتوقع زيادة الأعداد في الساعات الأخيرة من اليوم الأول.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، وأعلن مجلس النواب إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائز بالمقعد الثالث بعدالانتخابات اليوم وغد.



>اختراق للصمت الانتخابى ودعاية لأحد المرشحين بدائرة "عكاشة"