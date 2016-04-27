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مشرف لجنة فرعية "بميت عنتر" يرفض تصويت سيدة كفيفة تبلغ من العمر 120 عاما

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مشرف لجنة فرعية "بميت عنتر" يرفض تصويت سيدة كفيفة تبلغ من العمر 120 عاما مشرف لجنة فرعية "بميت عنتر" يرفض تصويت سيدة كفيفة تبلغ من العمر 120 عاما

>رفض رئيس اللجنة الفرعية رقم 46 بمدرسة الجهاد بقرية ميت عنتر، بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تصويت سيدة مسنة وكفيفة، بعد أن أخبرته أنها تريد التصويت لأحد المرشحين بعينه في انتخابات الإعادة التكميلية لمجلس النواب، بالدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركزي طلخا ونبروه، والتي خلا أحد مقاعدها بعد الإطاحة بتوفيق عكاشة نائب الدائرة السابق.

وحمل بعض جيران زينب المرسي (120 عاما)، إلى مقر لجنة الاقتراع لتدلي بصوتها، بقرية ميت عنتر مسقط رأس أحد المرشحين، ولم يوافق المستشار المشرف على اللجنة بالنزول للسيدة لإجراء عملية التصويت بالطابق الأول، بدلا من أن يتم حملها للطابق الثاني، ورفض تصويتها بعد أن قام أقاربها بحملها وإيصالها لمقر اللجنة، معللا ذلك بعدم قدرتها على التصويت.

وقالت "المرسي": أنا نزلت أدلي بصوتي من أجل ، عمري ما تركت مصر في محنة طيلة الأعوام الماضية، واليوم أحد أبنائي يتقدم للانتخابات لابد أن أكون بجواره، وجوار مجلس النواب، الذي سيعبر عنا".

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزي طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذي وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوي نائب مستقل، وفي انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعدالانتخابات اليوم وغدا.
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>صحة الدقهلية: لم نتلق شكاوى فى اليوم الأولى من انتخابات دائرة "عكاشة"
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مصر 365

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