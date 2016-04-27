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بهاء أبو شقة: البرلمان سيعقد جلساته مرة كل أسبوعين

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بهاء أبو شقة: البرلمان سيعقد جلساته مرة كل أسبوعين بهاء أبو شقة: البرلمان سيعقد جلساته مرة كل أسبوعين
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع رؤساء الهيئات اللجان النوعية كان بهدف تنظيم عمل اللجان بحيث لا يتعارض مع موعد عقد الجلسات.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أن الاجتماع استقر على أن تعقد الجلسات العامة للمجلس مرة كل أسبوعين وأن يكون موعد عقدها الساعة الثانية عشرة، أما اللجان فتنعقد صباحا بحيث تنتهى من اجتماعاتها قبل انعقاد الجلسات.


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