ملك البحرين يستقبل نبيل العربى وأحمد أبو الغيط ومندوبى الجامعة العربية (تحديث)

استقبل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء بمقر إقامته الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى.

وقال الدكتور نبيل العربى فى تصريح مقتضب للصحفيين أن "اللقاء تناول عددا من الموضوعات تتعلق بالوضع العربى الراهن وضرورة التضامن العربى فى مواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة".

وأضاف العربى أن اللقاء تطرق أيضا إلى موضوع القوة العربية المشتركة وأهمية أن تكون هناك اتصالات مستمرة بشأن القضايا المطروحة على الساحة العربية. حضر اللقاء وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

كما عقد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء، بمقر إقامته بالقاهرة اجتماعا مع الأمين العام المنتخب لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وقال أبو الغيط -فى تصريح صحفى- "لقد تشرفت بلقاء جلالة ملك البحرين وأشعر بالامتنان الشديد تجاه الملك حمد بن عيسى أل خليفة ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حيث أن انتخابى أمينا عاما للجامعة العربية تم تحت رئاسة البحرين "الرئيس الحالى لمجلس جامعة الدول العربية".

وأضاف أبو الغيط أن لقاءه مع جلالة ملك البحرين تناول الوضع العربى الراهن "وأكدت لجلالته أننى سوف أعمل لخدمة الأمة العربية بكامل أعضائها ووحدتها والجميع سوف يلاحظون أن هناك أمينا عاما يسعى لخدمة الأمة بأكبر قدر من الالتزام والانضباط".

وتابع بالقول "سوف نعمل على لم الشمل وخدمة الوطن، ووعدت جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن تكون مملكة البحرين الدولة الأولى التى أزورها بعد انتهاء القمة العربية المقبلة المقررة فى نواكشوط، باعتبارها الرئيس الحالى لمجلس جامعة الدول العربية".

كما التقى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء، بمقر إقامته بالقاهرة مع سفراء ومندوبى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتم خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة، خاصة فى سوريا واليمن وليبيا والعراق ومستجدات القضية الفلسطينية، كما جرى بحث التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية وسبل التصدى لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن العربى.

حضر الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

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