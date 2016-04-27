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مبعوث الأمم المتحدة يحذر من تهديدات تنظيم الدولة لمنشآت النفط فى ليبيا

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مبعوث الأمم المتحدة يحذر من تهديدات تنظيم الدولة لمنشآت النفط فى ليبيا مبعوث الأمم المتحدة يحذر من تهديدات تنظيم الدولة لمنشآت النفط فى ليبيا

>قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إن الهجمات التى يشنها تنظيم داعش تشكل تهديدا خطيرا على منشآت النفط فى ليبيا.

أضاف كوبلر فى بيان اليوم الأربعاء أنه قلق بشدة من التوغل الأخير لتنظيم الدولة فى منطقة هلال النفط فى ليبيا وهجمات المسلحين على حقول النفط، واصفا إياها بأنها "اعتداء خطير" على الاقتصاد وعلى "سبل معيشة ملايين الليبيين العاديين".

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى فى أعقاب انتفاضة عام 2011 أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافى وانقسمت البلاد بين حكومتين متنافستين منذ عام 2014، وحصل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على موطئ قدم لهم فى ليبيا وسط صراع على السلطة وفراغ أمنى، وسيطر التنظيم على مدينة سرت وشن هجمات قاتلة فى كافة أرجاء البلاد.
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