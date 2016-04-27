هكذا احتفلت إليزابيث أولسن بفيلمها الجديد

حضرت الممثلة الأنيقة إليزابيث أولسن Elizabeth Olsen افتتاح فيلم Captain America الجديد في لندن، وظهرت بإطلالة مخملية رائعة باللون العودي الجذاب، حيث ارتدت فستاناً قصيراً، أعطى إطلالتها انتعاشاً ربيعياً مميزاً.

ونسَّقت فستانها مع حذاء أسود ومجوهرات بسيطة جداً متمثلة في سوار نحيف، وخاتم ذهبي ناعم، أما زميلتها إيميلي فان كامب Emily VanCamp، فقد اختارت فستاناً مملوءاً بالقصَّات والتفاصيل بنفس اللون، ونسَّقته مع حذاء لحمي بسيط. أما في الحفل المسائي لإطلاق الفيلم فقد اختارت إلزابيث فستاناً أبيض ناعماً من أليكساندر مكوين Alexander McQueen فكانت متألقة على السجادة الحمراء، وظهرت إيميلي فانكامب، في الحفل بـ "جمبسوت" أسود مميز.

شاهدي إطلالتي إليزابيث أولسن، وإيميلي فان كامب، وشاركينا رأيك بهما.